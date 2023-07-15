Надавить на то, что фронт трещит под вражескими ударами и остро нехватает пополнений и резервов? – А наемникам-то какое дело до того? Их и в Африке неплохо кормят, а война там и легче, и намного безопаснее

Не передёргивайте, борзописцы. Служить Родине они готовы, что и доказали. Они не хотят служить под командованием двух кретинов. И президент - старичок сидит в своей скорлупе и ни на что не реагирует.

Людмила Лиханова

Всем понятно, что Евгений Викторович не просто так вдруг сделал из группы Уткина «Вагнера» тот самый «Вагнер», о котором идет разговор. Вот уж действительно: жить надо так, чтобы информационная компания по твоей дискредитации только поднимала твоё уважение. Я хотел сказать пару слов о России. Точнее, о населении, о той части, которая. Которая орала все эти дни, что «вагнеры» предатели, что их надо стрелять, сажать, награды с кителей рвать и все прочее. Как вы себя чувствуете, господа?