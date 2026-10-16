Минувший сентябрь стал самым жарким для материковой части Испании за всю историю непрерывных метеорологических наблюдений с 1961 года, сообщает агентство Asharq Al-Awsat со ссылкой на сводные климатические бюллетени .
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