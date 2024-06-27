МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    А можно заметить как этот безпилотник сбили с какой-то безизвестной шхуны?"Слёзы киевлян" и...
  • Юлия Юлия
    У народа складывается мнение, что в Думе заседают враги этого самого народа!Лоббируют интересы вредителей и предател...Депутатская троиц...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Слушать володина - себя не уважать. То, что "дура" и есть - "дура" думает, как мне кажется, каждый третий гражданин Р...Крышку котла начи...

"Если кто-то боится бить по Киеву": У ВКС появилось три новых цели. Ракета "Сатана" способна остановить боевые действия

"Если кто-то боится бить по Киеву": У ВКС появилось три новых цели. Ракета "Сатана" способна остановить боевые действия

ФОТО: Коллаж Царьграда Сегодня 3,3K прочитали После того как Запад во главе с США окончательно скинул маску лицемерия, разрешив ВСУ удары по территории нашей страны, тело России покрылось ранами разрывов и пожаров - один из самых бесчеловечных ударов был нанесён по мирным отдыхающим в Севастополе 23 июня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх