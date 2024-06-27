"Если кто-то боится бить по Киеву": У ВКС появилось три новых цели. Ракета "Сатана" способна остановить боевые действия

ФОТО: Коллаж Царьграда Сегодня 3,3K прочитали После того как Запад во главе с США окончательно скинул маску лицемерия, разрешив ВСУ удары по территории нашей страны, тело России покрылось ранами разрывов и пожаров - один из самых бесчеловечных ударов был нанесён по мирным отдыхающим в Севастополе 23 июня.