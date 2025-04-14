В Петербурге 15 апреля пройдет лекция о работе пресс-секретаря Ленинградского зоопарка

Нужна регистрация В «Соседском центре» на Заневском проспекте 15 апреля в 18:30 состоится лекция о работе пресс-секретаря Ленинградского зоопарка, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.
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