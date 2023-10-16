НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

117 подписчиков

Кожевников о советах футболистам уезжать из РПЛ: «Насколько нужно не понимать русских, чтобы настраивать на предательство родины. Можно потерпеть ради страны, в которой живешь»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею раскритиковал футбольных экспертов, которые советуют российским футболистов уезжать в зарубежные чемпионаты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх