В Томске полицейские встретились с членами Всероссийского общества слепых и обсудили вопросы профилактики дистанционного мошенничества

В целях профилактики преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, начальник ОИиОС УМВД России по Томской области подполковник внутренней службы Андрей Андреев провел лекцию для членов Томской областной организации Всероссийского общества слепых, посвященную профилактике дистанционного мошенничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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