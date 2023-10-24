И я не извинюсь перед вами

Алексей Тан Если нация, не очищается от своей мерзости... от своего дерьма!... то она Такая же а то и много ХУЖЕ... этого мерзавца!!!... запомни это!!..... У преступЛЕНИЙ... НЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ... А у преступников, мерзавцев... ОНА ЕСТЬ!!!.

Александр Николаевич Н Е Т!!! Е С Т Ь! Мезкие нации- У них историческая ПЕЧАТЬ на ЛБУ - держитесь от них подальше. Жалко, не удалось и не посчастливелось разойтись с хохлобандеровщеной...! Англоскунсами и 3,14ндосовщеной!