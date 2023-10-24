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И я не извинюсь перед вами

И я не извинюсь перед вами

. И приступили тогда к нему европейские неевропейцы и сказали: "Извинись преклонившись, что ты имел перед всеми сравнивать убийц нашего народа с убийцами твоего народа, ибо наши убийцы плохи, что нас убивали, а твои хороши, что убивают вас".

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Комментарии
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Алексей Тан
Если нация, не очищается от своей мерзости... от своего дерьма!... то она Такая же а то и много ХУЖЕ... этого мерзавца!!!... запомни это!!..... У преступЛЕНИЙ... НЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ... А у преступников, мерзавцев... ОНА ЕСТЬ!!!.
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2 д.
Александр Николаевич
Н Е Т!!! Е С Т Ь! Мезкие нации- У них историческая ПЕЧАТЬ на ЛБУ - держитесь от них подальше. Жалко, не удалось и не посчастливелось разойтись с хохлобандеровщеной...! Англоскунсами и 3,14ндосовщеной!
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1 д.
Е Пронина
каким образом вы с ними разойтись собираетесь?живем все на одном земном шарике) да ,и хохлобандеровцы ,иудоанглосаксы лишь инструменты))тот кто это устраивает ,сидят в тепле и сытости и наблюдает,,,
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1 д.

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