Ученые зафиксировали странный повторяющийся радиосигнал из космоса

Космос в буквальном смысле наводнен радиосигналами, но большинство из них можно отнести к шумам. На фоне этого шума ученым с помощью радиотелескопа ASKAP в Австралии удалось детектировать радиосигнал, повторяющийся с периодом 53,8 минуты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии