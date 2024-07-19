Ученые зафиксировали странный повторяющийся радиосигнал из космоса

Космос в буквальном смысле наводнен радиосигналами, но большинство из них можно отнести к шумам. На фоне этого шума ученым с помощью радиотелескопа ASKAP в Австралии удалось детектировать радиосигнал, повторяющийся с периодом 53,8 минуты.