Дезориентированный тип привязанности: мне не нужны отношения

Дезориентированный тип привязанности или как его ещё называют тревожно — отвергающий, характеризуется высокой степенью независимости, когда человек не допускает даже мысль о максимальной степени близости, полноценных, партнерских отношениях и интимности в широком смысле слова.
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