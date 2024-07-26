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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артур о титуле Аргентины: «В целом даже порадовался. Команда играет хорошо. Непросто это признавать, будучи бразильцем, но надо отдать им должное»

Артур о титуле Аргентины: «В целом даже порадовался. Команда играет хорошо. Непросто это признавать, будучи бразильцем, но надо отдать им должное»

Команда в этом году выиграла Кубок Америки, одержав победу на третьем большом турнире подряд (ранее – Кубок Америки-2021 и ЧМ-2022).

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