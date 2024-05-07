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Инаугурация президента России в Большом Кремлевском дворце. Трансляция

Инаугурация президента России в Большом Кремлевском дворце. Трансляция

Во вторник, 7 мая, проходит церемония инаугурации президента России. В этот день действующий глава государства Владимир Путин, победивший на выборах в марте с результатом 87,28% голосов, официально вступит в должность.

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