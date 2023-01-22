«Бахмут нужен для истощения российских войск»: в американском Институте изучения войны не согласны с рекомендациями отступить из города

После освобождения российским войсками Соледара и развёртывании боёв за Бахмут (Артёмовск) многие западные издания, цитируя военных аналитиков и официальных лиц, вышли с публикациями, в которых давались рекомендации отступить из города.
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