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Тульские новости

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«Тулица» одержала победу над «Уралочкой» в матче Кубка легенд

«Тулица» одержала победу над «Уралочкой» в матче Кубка легенд

«Тулица» одержала победу над «Уралочкой-НТМК» со счётом 3:1 и заняла второе место в группе А Кубка легенд по волейболу.

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