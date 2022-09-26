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В Дальнегорске Приморского края госавтоинспекторы и общественники рассказали школьникам о безопасном маршруте «дом-школа-дом»

Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» провели профилактические мероприятия с первоклассниками школ города и района «Безопасный маршрут «дом - школа - дом»».

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