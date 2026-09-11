От подводных глубин до поверхности: лучшие снимки океана по версии Ocean Photographer of the Year 2026

Снимок финалиста конкурса / © Matty Smith / Ocean Photographer of the Year В прошлом месяце издание Oceanographic и часовая компания Blancpain представили несколько впечатляющих фотографий финалистов конкурса.
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