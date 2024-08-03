Два человека погибли в результате наводнения и схода оползней в Китае

Global Look Press/Wu Feizuo/XinHua Два человека погибли, восемь пострадали и еще 12 пропали без вести в результате наводнения и схода оползней в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 3 августа агентство Xinhua.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии