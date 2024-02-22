Минюст США выдвинул обвинения в торговле ядерными материалами против лидера якудзы

Минюст США выдвинул новые обвинения против одного из лидеров якудзы — прокуроры полагают, что 60-летний представитель японской мафии торговал ядерными материалами, в том числе ураном, плутонием и торием, и рассчитывал продать их Ирану.
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