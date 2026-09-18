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Регенда перешел в шведский «ХВ-71». У 26-летнего форварда сборной Словакии 9+1 в 24 играх за «Сан-Хосе» в прошлом сезоне НХЛ

Шведский клуб « ХВ-71 » объявил о подписании контракта со словацким форвардом Паволом Регендой .  Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один сезон.

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