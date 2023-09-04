Токсиколог рассказал, какую опасность таят в себе съедобные грибы

Алексей Водовозов посоветовал заранее изучить местность, перед тем как отправиться на тихую охоту Даже на вид нормальные съедобные грибы могут представлять опасность для человека, заявил токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.
Алексей Водовозов посоветовал заранее изучить местность, перед тем как отправиться на тихую охоту Даже на вид нормальные съедобные грибы могут представлять опасность для человека, заявил токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.
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