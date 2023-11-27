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Фраппар назначена главным арбитром матча «Бавария» – «Копенгаген». Это третий матч ЛЧ для француженки

Фраппар назначена главным арбитром матча «Бавария» – «Копенгаген». Это третий матч ЛЧ для француженки

Француженка назначена главным судьей матча «Бавария» – «Копенгаген» в 5-м туре группового этапа. 39-летняя рефери впервые будет работать на игре мюнхенского клуба.

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