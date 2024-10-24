Трамваи № 20, 51, 58 и 61 перестанут ходить от проспекта Просвещения до остановки «Проспект Культуры»

Ограничения будут действовать с 4:00 27 октября до 4:00 26 ноября Пресс-служба Горэлектротранса сообщает, что с 4:00 27 октября до 4:00 26 ноября трамваи № 20, 51, 58 и 61 перестанут ходить на участке проспекта Культуры от проспекта Просвещения до конечной остановки «Проспект Культуры».