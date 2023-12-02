ЛГБТ признано экстремистским в России. Собчак с криком «Безумие!» набросилась на Верховный Суд РФ

Если люди типа собчачки побегут, то это праздником отзовётся по всей России. Жаль, что она сама не побежит. Знает, что только здесь может гадить безнаказанно. Очень надеюсь, что это только пока, но и до этой вонючей слизи доберутся. А закон принят своевременно.

Юлия Белова

"Значит, хорошие сапоги, надо брать..." - говорит секретарша Верочка в "Служебном романе". Если Собчак истерит, значит, всё было сделано правильно. Кроме того, если все, кто прикидывается модной в определённых кругах "радужной птицей", отбросят свои понты, то по-настоящему, закон коснётся 2 процентов населения, как и есть с точки зрения биологии. И ещё. Быть человеком "нетрадиционной ориентации" не хорошо и не плохо. Ну есть такая особенность - не расстреливать же его теперь за это. Пусть живёт. А вот уродовать детей и настраивать других людей, ведомых и внушаемых, что это хорошо и правильно - нельзя! И за это нужно наказывать