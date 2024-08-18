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Газопровод высокого напряжения: как Запад ответит Киеву на подрыв «Северных потоков»

Газопровод высокого напряжения: как Запад ответит Киеву на подрыв «Северных потоков»

Депутаты как минимум трех стран Евросоюза призвали свои правительства пересмотреть отношения с Украиной, если вина Киева в подрыве «Северных потоков» в сентябре 2022-го будет доказана.

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