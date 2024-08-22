Худеем и молодеем: как добиться естественного лифтинга лица и тела

Теперь у нас есть еще один повод решительно cбросить избыточный вес — добиться естественного лифтинга кожи лица и тела! Удивительные и подтвержденные серьезными исследования подробности — у врача-косметолога и специалиста по косметической безопасности и разработке косметических средств Тийны Орасмяэ-Медер.