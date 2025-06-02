В этой статье Соркин критикует российскую экспедицию, ведущую археологические раскопки в Египте. Тон статьи словно пропитан ядом между строк: «Миссии полны лазеек», «агрессивные старые египтологи», «посещают различные встречи без дела», «имитируют науку и стучат каждый день», и, наконец, как и ожидалось, «паразитируют на наших налогах».
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