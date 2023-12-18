Альянс врагов и шантаж деньгами. Как живет Молдова после местных выборов

София Русу. В Республике Молдова после местных выборов идет работа по формированию районных и муниципальных советов, проходят первые сессии и учредительные заседания, в ряде районов уже избрано руководство.
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