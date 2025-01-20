Архангельский литературный музей приглашает на уникальную встречу

Мероприятие, посвящённое выходу нового выпуска «Роман-газеты» с произведением архангельских авторов, состоится 25 январяТак, третья книга из пяти книг романа «Ключ от лабиринта», впервые опубликованного в 2022 году - «Государевы амуры» — вышла в очередном издании «Роман-газеты».