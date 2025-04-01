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Царьград

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Атака ВСУ на Горловку: число пострадавших увеличилось до 15 человек

Атака ВСУ на Горловку: число пострадавших увеличилось до 15 человек

В результате атаки ВСУ на Горловку в Донецкой Народной Республике мэр Иван Приходько сообщил об увеличении числа пострадавших до 15 человек, тогда как ранее упоминалось о 13 раненых.

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