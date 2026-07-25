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Токаев предложил заморозить конфликт на Украине, Путин пообещал проинформировать

Токаев предложил заморозить конфликт на Украине, Путин пообещал проинформировать

25 июля в Омске в ходе XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоялась встреча президентов РФ и РК – Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева – для обсуждения актуальных тем взаимодействия, сотрудничества и укрепления отношений двух стран.

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