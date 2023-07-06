Театр абсурда

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"5 колонна вскрылась в Екатеринбурге". Появились списки предателей – очередной скандал

"5 колонна вскрылась в Екатеринбурге". Появились списки предателей – очередной скандал

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Тут интересные события в Екатеринбурге происходят.

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Комментарии
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Россиянин
&quot;&quot;Почему западным дипломам, тем более из британского посольства, позволяют беспрепятственно путешествовать по России, организовывать мероприятия...&quot;&quot; Потому что, они помогают вскрывать &quot;пятую колонну&quot;. Вот и сейчас мы увидели членов этой &quot;пятой колонны&quot;, и надеюсь они попали &quot;на карандаш&quot; ФСБ. Надеюсь, что деятельность гостей ангшлийского посла, (послицы...??? Осла, ослицы...)будет рассмотрена и проанализирована нашими спецами.
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