"5 колонна вскрылась в Екатеринбурге". Появились списки предателей – очередной скандал

Россиянин

""Почему западным дипломам, тем более из британского посольства, позволяют беспрепятственно путешествовать по России, организовывать мероприятия..."" Потому что, они помогают вскрывать "пятую колонну". Вот и сейчас мы увидели членов этой "пятой колонны", и надеюсь они попали "на карандаш" ФСБ. Надеюсь, что деятельность гостей ангшлийского посла, (послицы...??? Осла, ослицы...)будет рассмотрена и проанализирована нашими спецами.