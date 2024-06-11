В горах Северной Осетии упал сверхзвуковой истребитель Су-34, экипаж погиб

Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправностьСверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в горной местности Северной Осетии во время планового учебно-тренировочного полета, сообщает Министерство обороны.
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