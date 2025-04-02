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Путин назначил заместителя генпрокурора Кикотя первым замглавы МВД

Путин назначил заместителя генпрокурора Кикотя первым замглавы МВД

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении замгенпрокурора РФ по ЮФО Андрея Кикотя первым заместителем главы МВД РФ — начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.

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