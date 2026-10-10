"ДОФА-Тек": реактивный дрон "Гадюка" сможет сбивать до 20 БПЛА за вылет

Генеральный директор компании «ДОФА-Тек» Марат Дрофа заявил в разговоре с РИА Новости, что многоразовый реактивный перехватчик ДФ-3 «Гадюка» сможет развивать скорость до 850 километров в час и уничтожать до 20 дронов за один вылет.