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Газета.ру

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"ДОФА-Тек": реактивный дрон "Гадюка" сможет сбивать до 20 БПЛА за вылет

"ДОФА-Тек": реактивный дрон "Гадюка" сможет сбивать до 20 БПЛА за вылет

Генеральный директор компании «ДОФА-Тек» Марат Дрофа заявил в разговоре с РИА Новости, что многоразовый реактивный перехватчик ДФ-3 «Гадюка» сможет развивать скорость до 850 километров в час и уничтожать до 20 дронов за один вылет.

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