США готовят крупнейшую перестройку войск в Европе: что задумал Пентагон Пентагон начал шестимесячный пересмотр численности, состава и размещения американских войск в Европе.
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США готовят крупнейшую перестройку войск в Европе: что задумал Пентагон Пентагон начал шестимесячный пересмотр численности, состава и размещения американских войск в Европе.
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