61% отмечают, что дохода хватает, но приходится учитывать бюджет. Продукты питания основными тратами назвали 88% респондентов, коммунальные платежи — 85%.
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