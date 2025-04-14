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«Ракеты наводил глава Сумской области»: всплыла неудобная правда гибели военных после удара по Сумам - губернатора хотят линчевать

«Ракеты наводил глава Сумской области»: всплыла неудобная правда гибели военных после удара по Сумам - губернатора хотят линчевать

БлокнотРУ Утром в городе Сумы раздались взрывы. Как сообщил телеграм-канал «Два майора», был прилёт по Конгресс-центру СумГУ, который использовался и как площадка для военных штабов.

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Комментарии
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Надежда
Правильно, губернатора пусть свои утилизируют, еще на одну мразь станет меньше!)🤭
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3 час.
vitaly yanushkevich
В  Курской области грабили цивильные, они даже путёвки покупали на грабежи, так что, за это их надо жалеть? Все они сволочи, как и раньше, грабёж у них в крови.
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1 час.
vagas Karlito
Бандерьё получила свои награды! Их щедро наградили! Вот бы не одним Искандером лучше было бы двумя!
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40 мин.
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