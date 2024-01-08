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WSJ: в Польше скрывали сведения о подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

WSJ: в Польше скрывали сведения о подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

РИАМО - 8 янв. Польские власти скрывали информацию о передвижении по стране людей, которых подозревали во взрывах на российских трубопроводах «Северные потоки», еще они неохотно шли на сотрудничество со следствием, сообщает РИА Новости.

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