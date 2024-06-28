Госдума предложила сократить разрешенный срок для аборта до 9 недель

По мнению депутатов, такая мера позволит повысить рождаемость в стране.фото: pixabay.com/ekseaborn0--> Госдума предложила сократить разрешенный срок для аборта по желанию женщины до 9 недель с нынешних 12 недель.
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