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Госдума предложила сократить разрешенный срок для аборта до 9 недель

Госдума предложила сократить разрешенный срок для аборта до 9 недель

По мнению депутатов, такая мера позволит повысить рождаемость в стране.фото: pixabay.com/ekseaborn0--> Госдума предложила сократить разрешенный срок для аборта по желанию женщины до 9 недель с нынешних 12 недель.

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