Полнолуние в Рыбах 18 сентября 2024: как привлечь удачу для каждого знака Зодиака Юлия ЧинковаПолнолуние — это волшебный момент, когда Луна достигает своей максимальной яркости и силы, наполняя нас энергией и вдохновением.