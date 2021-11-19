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Ортопед рассказала о разминке для снятия усталости при работе в офисе

Ортопед рассказала о разминке для снятия усталости при работе в офисе

Врач травматолог-ортопед «СМ-Клиники» Азатуи Муравьева рассказала «Известиям» о том, как правильно выполнять офисную разминку, которая позволяет снять усталость с наиболее напряженных частей тела и помогает настроиться на продуктивную работу.

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