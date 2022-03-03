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Лоськов о 0:4 с «Енисеем»: «Локомотиву» этот матч нужно забыть и идти дальше»

Дмитрий Лоськов высказался о разгромном поражении в матче с «Енисеем». «Локомотив» уступил со счетом 0:4 в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

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