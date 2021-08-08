Картина дня. Финансы

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"Забытая Россия". Почему в России забыли про героическую оборону Графской пристани 5 июля 2008 года?

"Забытая Россия". Почему в России забыли про героическую оборону Графской пристани 5 июля 2008 года?

Историческая память либо есть, либо ее нет. Не правда ли? Но в нашей стране она получается какая-то избирательная.

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Борис Дмух
Такое конечно надо помнить и отмечать ! Это история !!!
Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
Конечно, на многие факты героизма просто не обращают внимания. Ляпать в угоду извращённому вкусу, для негодяев, куда проще и прибыльней
Антон Беляев
Я ненавижу "роботофффф".... Но что такое Чихменская битва знаю, помню, и даже знаю где храмы стояли и стоят в честь этого сражения! Ну сцука те "роботы" хто не знает и знать не хочет. боженька судья!!!
Антон Беляев
Ну а что касается Севастополя, то "роботоффф", кто понял на буквы пид..... там не было, нет, и знаюмне будет ужо никогда....

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