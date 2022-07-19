19 июля в Челябинске объявили о переносе даты полного открытия Ленинградского моста

В пятницу, 15 июля, в Челябинске открылась часть реконструированного Ленинградского моста. По переправе, которая стала в два раза и шире, и выше, теперь ходят трамваи и автомобили в сторону Тракторозаводского района, разрешено движение пешеходов.
В пятницу, 15 июля, в Челябинске открылась часть реконструированного Ленинградского моста. По переправе, которая стала в два раза и шире, и выше, теперь ходят трамваи и автомобили в сторону Тракторозаводского района, разрешено движение пешеходов.
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