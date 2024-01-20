Житель Перми убил двух мужчин, нанеся им по 50 ударов ножом, и поджег их

Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Global Look Press 31-летний ранее судимый житель Перми убил в квартире двоих мужчин, нанеся каждому из них более чем 50 ножевых ранений, а затем поджег помещение с телами.
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