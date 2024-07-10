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Саудиты предупредили Запад. Украдёте русские активы - сбросим ваши ценные бумаги

Саудиты предупредили Запад. Украдёте русские активы - сбросим ваши ценные бумаги

Ни дня без новостей. Блумберг сообщил, что Саудовская Аравия угрожает странам G7 избавиться от их ценных бумаг, если те попытаются конфисковать "замороженные" российские активы: "Саудовская Аравия в частном порядке намекнула, что может продать часть европейских долговых обязательств, если «Большая семерка» решит арестовать замороженные активы России на сумму почти 300 миллиардов долларов", - сообщили источники Bloomberg.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Саудиты прекрасно понимают, что если не пресечь кражу российских активов, то следующей жертвой  валютного произвола Запада могут стать  они. Поэтому их угроза реальная и хорошо обдуманная.
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11 час.

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