Саудиты предупредили Запад. Украдёте русские активы - сбросим ваши ценные бумаги

Ни дня без новостей. Блумберг сообщил, что Саудовская Аравия угрожает странам G7 избавиться от их ценных бумаг, если те попытаются конфисковать "замороженные" российские активы: "Саудовская Аравия в частном порядке намекнула, что может продать часть европейских долговых обязательств, если «Большая семерка» решит арестовать замороженные активы России на сумму почти 300 миллиардов долларов", - сообщили источники Bloomberg.