США и НАТО захотели провести новую встречу с Россией

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен 15 января провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого стороны заявили о готовности к проведению новой встречи с Российской Федерацией.
Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен 15 января провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого стороны заявили о готовности к проведению новой встречи с Российской Федерацией.
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