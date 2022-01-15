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США и НАТО захотели провести новую встречу с Россией

США и НАТО захотели провести новую встречу с Россией

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен 15 января провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого стороны заявили о готовности к проведению новой встречи с Российской Федерацией.

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