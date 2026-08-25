В Турции газета опубликовала сообщение «Эрдоган умер», началось расследование

Прокуратура турецкого города Айдын расследует инцидент с публикацией в газете Denge в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщения под заголовком «Эрдоган умер».
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