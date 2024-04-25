В Ульяновской области полицейские ликвидировали крупный канал сбыта наркотических средств

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ульяновской области перекрыли канал сбыта наркотических средств растительного и синтетического происхождения.
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