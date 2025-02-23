ВМФ Ирана на просторах Мирового океана - кругосветный поход

20 мая 2023 года корабли 86-й флотилии ВМФ Ирана в составе плавучей базы “Makran” и фрегата “Dena” вернулись в порт Бендер-Аббас после 236-дневного кругосветного похода, первого в истории иранского флота, длиною в 35,1 тысяч морских миль.
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