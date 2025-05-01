"Раненых выносят под прицелом": В Алешках продолжается эвакуация погибших под обстрелами дронов ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что эвакуация погибших после удара ВСУ по рынку в Алёшках продолжается в экстремальных условиях — украинские FPV-дроны не прекращают обстреливать место трагедии, мешая спасателям.