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"Раненых выносят под прицелом": В Алешках продолжается эвакуация погибших под обстрелами дронов ВСУ

"Раненых выносят под прицелом": В Алешках продолжается эвакуация погибших под обстрелами дронов ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что эвакуация погибших после удара ВСУ по рынку в Алёшках продолжается в экстремальных условиях — украинские FPV-дроны не прекращают обстреливать место трагедии, мешая спасателям.

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